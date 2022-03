I diritti che ogni governo dovrebbe tutelare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I diritti che ogni governo dovrebbe tutelare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UMANI

Significato/Curiosita : I diritti che ogni governo dovrebbe tutelare

Come una necessità per la forma di governo di garantire i diritti civili e politici davvero a tutti, così da tutelare anzitutto la minoranza. in altri termini...

I diritti umani (o diritti dell'uomo, in inglese human rights) sono una concezione filosofico-politica che, accolta come fondamento giuridico dalle costituzioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

