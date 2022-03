Dipinse Le bagnanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinse Le bagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RENOIR

Significato/Curiosita : Dipinse le bagnanti

Conservato nel the museum of modern art di new york. in questo periodo cézanne dipinse molte figure, maschili e femminili, semi-nude, al bagno. immagine ad alta...

Pierre-auguste renoir ([pj o'gyst 'nwa]; limoges, 25 febbraio 1841 – cagnes-sur-mer, 3 dicembre 1919) è stato un pittore francese, considerato uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

