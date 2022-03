Difetto morale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difetto morale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Difetto morale

Peccati capitali. questo elenco di vizi (dal latino vitium, mancanza, difetto, ma anche abitudine deviata, storta, fuori dal retto sentiero) distruggerebbero...

tara (letteralmente in sanscrito: stella) o arya tara, nota in tibetano come dölma (sgrol-ma) o jetsun dölma (in cinese come duo luo o come du mu )...