Un difetto di messa a fuoco dell occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un difetto di messa a fuoco dell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : IPERMETROPIA

Significato/Curiosita : Un difetto di messa a fuoco dell occhio

da un punto di vista anatomico il bulbo oculare è troppo corto rispetto al potere refrattivo (ossia alla capacità di messa a fuoco dell'occhio). per...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su ipermetropia (en) ipermetropia, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. agenzia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

