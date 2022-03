Un diamante del tesoro della Corona Britannica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un diamante del tesoro della Corona Britannica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : KOH I NOOR

Significato/Curiosita : Un diamante del tesoro della corona britannica

Il diamante cullinan, detto anche stella d'africa, è il più grande diamante grezzo mai ritrovato, con un peso di 3 106,75 carati (621,35 g). la pietra...

Il koh-i-noor (in persiano , "kuh-e nur"), lett. "montagna di luce", è un celebre diamante bianco che è stato per molto tempo il più grande diamante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

