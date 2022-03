Cupe e tristi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cupe e tristi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TETRE

Significato/Curiosita : Cupe e tristi

Ice cream man, più ballata e meno poesia. un album confidenziale, d'amore, che lascia già intravedere le cupe atmosfere tristi che accompagneranno waits...

Prettamente descrittivo. ad esempio, l'inverno è dipinto spesso a tinte scure e tetre, al contrario l'estate evoca l'oppressione del caldo, oppure una tempesta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con cupe; tristi; Centro Recupe ro Animali Selvatici; Recupe ro di arte e costumi del passato; cupe , oscure; Lavoro di recupe ro di opere d arte; Estremamente intristi ta, carica di malinconia; tristi per delle aspettative disattese; Gli alberi... sempre tristi ; Verso ripetuto e intristi to dei cani; Cerca nelle Definizioni