Così va la faccenda che finisce male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così va la faccenda che finisce male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTOLI

Significato/Curiosita : Cosi va la faccenda che finisce male

Si scopre che anais non voleva cambiamenti e che amava la sua famiglia esattamente così com'è. nicole ordina a richard di fare le faccende domestiche...

Collezionisti privati. i manoscritti di qumran, detti anche rotoli di qumran, sono una serie di rotoli e frammenti trovati in undici grotte nell'area di qumran... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

