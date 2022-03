Così si definisce una previsione che porta sfortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si definisce una previsione che porta sfortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUFATA

Significato/Curiosita : Cosi si definisce una previsione che porta sfortuna

Romanzo senza idillio ^ così momigliano, nel suo saggio alessandro manzoni (ed. 1929), p. 250, definisce il romanzo manzoniano. si veda nef, 15 ^ nef, p...

Vengono proposte alcune mini-rubriche, le più longeve delle quali sono: la gufata (nata nel 2009 come gu...fate un altro mestiere!), dedicata ai cronisti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

