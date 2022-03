Un controllo del fisco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un controllo del fisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ACCERTAMENTO

Significato/Curiosita : Un controllo del fisco

Il termine fisco (fiscus in latino, "cesto", "cassa") indicava originariamente la cassa ed il tesoro privato dell'imperatore romano, distinto dall'erario...

accertamento tributario – nel diritto italiano, complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Ha la torre di controllo ; I conflitti per il controllo del santuario d Apollo; Un controllo fatto solo perché lo si deve fare; Siglare per controllo ; Dichiara i figli al fisco ; Remunera all insaputa del fisco ; Magistrati della Repubblica di Venezia che sostenevano il fisco nei processi; E comunemente usato come sinonimo di fisco ;