I conterranei di Stalin e... di Jimmy Carter - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I conterranei di Stalin e... di Jimmy Carter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEORGIANI

Significato/Curiosita : I conterranei di stalin e... di jimmy carter

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su georgiani (en) georgiani, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc....

Altre definizioni con conterranei; stalin; jimmy; carter; I conterranei di Bono; I conterranei di Shakespeare; conterranei di Spartaco; I conterranei di Ulisse; Musicò il poema stalin ; Il successore di stalin ; Quella del Sud ebbe come capitale stalin iri; Gli succedette stalin ; Due lettere di jimmy ; Il jimmy tra gli inviati di Striscia la notizia; Compianto jimmy della canzone; jimmy , ex presidente USA; Il successore di carter ; Lo è stata per esempio Rosalynn carter ing; La copre il carter ; Ronald, il successore di Jimmy carter ; Cerca nelle Definizioni