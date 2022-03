Le consonanti di Fabio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti di Fabio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FB

Significato/Curiosita : Le consonanti di fabio

Parisillabi e da sostantivi imparisillabi con due consonanti davanti alla terminazione del genitivo singolare. le desinenze caratteristiche del 2º gruppo sono:...

Acronimo per il social network fb – codice vettore iata di bulgaria air f – fa bemolle secondo la notazione inglese fb – abbreviazione di fenerbahçe spor... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con consonanti; fabio; Le consonanti di Tokyo; Le consonanti di Muzio; consonanti in voga; consonanti di fuoco; Marco fabio , retore latino del I secolo d.C; fabio , patriota irredentista che fu prigioniero con Cesare Battisti; fabio , ex allenatore di calcio; fabio __, ex ciclista sardo; Cerca nelle Definizioni