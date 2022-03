Concluso, stabilito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concluso, stabilito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONCRETATO

Significato/Curiosita : Concluso, stabilito

Della lega di bossi, nonostante un decennio di scontri furiosi - avrebbe concluso (sulla possibile adesione del msi-dn di fini, almeno al sud) con la tassativa...

Montagna, al hypnerotomachia poliphili di frate colonna, alle idee non concretate di francesco borromini e filarete. la complessa simbologia creata da buzzi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con concluso; stabilito; Ha concluso con successo l università; Si è concluso 21 anni fa; concluso , terminato; Determinato, stabilito ; Accordo stabilito in modo tacito o riservato; stabilito dal destino; Come chi arriva prima dell orario stabilito : in __; Cerca nelle Definizioni