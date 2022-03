Colò a picco nel viaggio inaugurale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colò a picco nel viaggio inaugurale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TITANIC

Significato/Curiosita : Colo a picco nel viaggio inaugurale

Essere stato il comandante del rms titanic. nel suo viaggio inaugurale, perì quando la nave colò a picco la notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912. per...

Disambiguazione – "titanic" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi titanic (disambigua). l'rms titanic era un transatlantico britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con colò; picco; viaggio; inaugurale; Niccolò , celebre astronomo polacco; Niccolò _, cantante; Un Niccolò cantante; Il casato dei papi Niccolò Il e Benedetto XII; picco la escrescenza intestinale; picco la sporgenza in una parete rocciosa; Particelle infinitamente picco le; A Taranto c è il picco lo e il Grande; Affondò al primo viaggio ; Rimessosi in viaggio ; La prima metà del viaggio ; Si preparano per mangiarli in viaggio ; Affondò durante il viaggio inaugurale ; Si inabissò nel viaggio inaugurale ; Il famoso transatlantico che colò a picco durante il viaggio inaugurale ; Cerca nelle Definizioni