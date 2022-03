Cima delle Alpi Giulie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cima delle Alpi Giulie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAZOR

Significato/Curiosita : Cima delle alpi giulie

Le alpi giulie (in sloveno julijske alpe, in tedesco julische alpen, in friulano alps juliis, in latino alpes iuliæ) sono una sottosezione delle alpi e...

Il monte razor (2.601 m s.l.m.) si trova in slovenia, nella regione dell'alta carniola e fa parte delle alpi giulie. il monte si trova sopra la valle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

