C è chi le ha strampalate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi le ha strampalate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEE

Significato/Curiosita : C e chi le ha strampalate

In bocca lasciar deluso, insoddisfatto. la testa fra le nuvole chi ha la testa tra le nuvole è assorbito in pensieri vaghi, che gli impediscono di concentrarsi...

Trascendente, immateriale, universale e reale. platone colloca tutte le "idee" in un mondo distinto, il mondo "iperuranio" (dal greco p "oltre" e a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

