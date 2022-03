C è chi passa per quello della cuffia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi passa per quello della cuffia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROTTO

Significato/Curiosita : C e chi passa per quello della cuffia

cuffia dei rotatori è il termine usato in anatomia per indicare il complesso muscolo-tendineo della spalla che forma un importante mezzo di fissità e...

Il ponte emilio (pons aemilius) o ponte rotto, fu il primo ponte in muratura di roma. oltrepassava il tevere poco più a nord dell'antico pons sublicius... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con passa; quello; della; cuffia; Finale di molti participi passa ti; A nessuno piace passa rli; L Ami di Maupassa nt; L... Ami di Guy de Maupassa nt; Sui natanti si inserisce quello automatico; quello sordo è implacabile; Un frutto come quello del castagno; C è quello a volo; È agli antipodi della libertà; Un ingrediente della bevanda detta panaché; Vivono fuori della realtà; Metà telefono della giungla; Gli sportivi che possono scuffia re; Ha preso una scuffia ; Si può ascoltare anche in cuffia ; Copricapo da pontefici simile a una cuffia bordata;