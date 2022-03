Caratterizza l artista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza l artista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STILE

Significato/Curiosita : Caratterizza l artista

Coinvolse le principali potenze e molte di quelle minori tra il 28 luglio 1914 e l'11 novembre 1918. inizialmente definita "guerra europea" dai contemporanei...

Lo stile è un concetto di ampia applicazione, utilizzato nel campo delle arti e delle lettere, oltre che nella moda, nell'architettura, nel disegno industriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

