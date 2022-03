Caramelle medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caramelle medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PASTICCHE

Significato/Curiosita : Caramelle medicinali

Carbone e medicinali a piccoli pacchetti di caramelle con attaccato un minuscolo paracadute individuale per i bambini (i pacchetti di caramelle paracadutati...

pasticcio – termine riferito a vari tipi di torta salata ripiena, fra cui: pasticcio di carne pasticcio di verdure pasticcio di maccheroni pasticcio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con caramelle; medicinali; Aroma per caramelle e ghiaccioli; Un tubetto di caramelle ; caramelle alla Cola da 10 centesimi; Aprire regali o caramelle ; Un eccipiente per medicinali ; Relativo ai medicinali ; La sigla dell Agenzia europea per i medicinali ; Boccette per medicinali ;