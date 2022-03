Cantò le gesta di Ulisse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantò le gesta di Ulisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OMERO

Significato/Curiosita : Canto le gesta di ulisse

Significati, vedi ulisse (disambigua). disambiguazione – "odisseo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi odisseo (disambigua). ulisse (dal latino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi omero (disambigua). omero (in greco antico: µ, hómeros, pronuncia: [hómros], viii secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con cantò; gesta; ulisse; Virgilio ne cantò le gesta; Le cantò Torquato Tasso; cantò le lodi di Beatrice; La Alotta che cantò Non amarmi con Aleandro Baldi; Virgilio ne cantò le gesta ; Ispirati a eroiche gesta ; Cantavano le gesta degli eroi; Il menestrello dell antichità che cantava gesta di eroi; Ospitò e aiutò ulisse ; Uno è ulisse ; Compagno di ulisse non trasformato in maiale; L isola in cui Penelope attese il ritorno di ulisse ; Cerca nelle Definizioni