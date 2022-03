La calma senza vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La calma senza vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIATTA

Significato/Curiosita : La calma senza vento

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vento (disambigua). in meteorologia il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area...

La terra piatta è un modello di rappresentazione della forma della terra come un disco piatto o un'altra figura piana. le caratteristiche di tale modello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con calma; senza; vento; calma , pigra; Lenitiva, calma nte; calma te, alleviate; La calma quando non c è neanche un filo di vento; È veloce senza voce; Rifiuto senza speranza; Data senza vocali; Vero senza vocali; Giocattolo mosso dal vento ; Nikola, celebre fisico e invento re serbo; L atteso evento conclusivo del torneo; Intervento specifico per perdere peso; Cerca nelle Definizioni