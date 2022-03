Aveva il ponte levatoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva il ponte levatoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FOSSATO

Significato/Curiosita : Aveva il ponte levatoio

il ponte levatoio è un tipo di ponte mobile usato a partire dal medioevo nei castelli e tipicamente creato per superare il fossato, utilizzato come sistema...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fossato (disambigua). il fossato, in architettura, fa parte dei dispositivi difensivi dei castelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

