Assomiglia al gufo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CIVETTA

Significato/Curiosita : Assomiglia al gufo

Il gufo dagli occhiali (pulsatrix perspicillata latham, 1790) è un grande rapace tropicale appartenente alla famiglia degli strigidi. è il più grande rappresentante...

civetta (athene noctua) – uccello rapace predatore notturno della famiglia degli strigidi civetta nana civetta delle tane civetta (o zibetto, civettictis... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con assomiglia; gufo; assomiglia no alle faine; Vaghe rassomiglia nze; Rassomiglia no alle api; Lo fanno due che si assomiglia no; Una preda del gufo ; Il gufo di Merlino ne La spada nella roccia; Emettere il verso del gufo ; La vecchia con il gufo sulla spalla; Cerca nelle Definizioni