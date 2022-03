L arma con la quale venne ferito Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arma con la quale venne ferito Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LANCIA

Significato/Curiosita : L arma con la quale venne ferito gesu

Latitanza ma venne subito arrestato nel suo nascondiglio nel quale teneva anche una colt cobra, la sua arma preferita. nel dicembre 1968 cavataio venne condannato...

lancia, azienda automobilistica italiana fondata nel 1906 a torino dal citato vincenzo lancia e attualmente facente parte del gruppo fca lancia, la scuderia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

