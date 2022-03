L angelo a cui siamo affidati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L angelo a cui siamo affidati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CUSTODE

Significato/Curiosita : L angelo a cui siamo affidati

Possano essere affidati ad un particolare angelo custode. tuttavia, la tavola delle nazioni enunciata in genesi 10 non menziona gli angeli custodi ai quali...

Esseri che non hanno più angelo custode: io fui uno di quelli». la credenza nell'affidamento di ogni uomo al suo angelo custode è in accordo con due principi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

