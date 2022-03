L Ambrogio di tante avventure in solitaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Ambrogio di tante avventure in solitaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FOGAR

Significato/Curiosita : L ambrogio di tante avventure in solitaria

Se sarai con più, cadrai di più in simile inconveniente» e altrove scrive ancora che «salvatico è quel che si salva» e in tante parti dei suoi manoscritti...

Ambrogio fogar, all'anagrafe ambrogio antonio fogar (milano, 13 agosto 1941 – milano, 24 agosto 2005), è stato un navigatore, esploratore, scrittore e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con ambrogio; tante; avventure; solitaria; La protegge sant'ambrogio ; Vi nacque sant'ambrogio ; Quello di Milano è sant'ambrogio ; Sant'ambrogio è quello di Milano; Il numero... della persona più importante ; Alex__, cantante ; Ha un importante e seguito festival in Umbria; Tina , cantante ; Carlo che scrisse Le avventure di Pinocchio; La Kant di tante avventure di Diabolik; Il luogo delle avventure di Peter Pan contro Uncino; Gordon, le cui avventure sono raccontate in un libro di Poe; Fa vita solitaria ; Cerca nelle Definizioni