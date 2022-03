Allenarsi in piscina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allenarsi in piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NUOTARE

Significato/Curiosita : Allenarsi in piscina

Una lunga inattività causata dalla malattia stessa ed inizia ad allenarsi in piscina e partecipare a campionati nazionali e regionali di nuoto riuscendo...

Turisti e non essendo d'accordo fu portato su uno scoglio; non sapendo nuotare, si arrese e cantò, ottenendo il consenso del pubblico presente. a tale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

