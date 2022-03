Ci aiutano a fare i conti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci aiutano a fare i conti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CALCOLATRICI

Significato/Curiosita : Ci aiutano a fare i conti

Elaborazione dati. le prime calcolatrici della storia sono meccaniche e solo in parte automatizzate. le prime calcolatrici completamente automatizzate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con aiutano; fare; conti; Come gli esercizi che aiutano a tenere in forma il corpo; aiutano a smaltire materiali di scavo; aiutano a star meglio; aiutano i militari a muoversi nel buio; Si fa tornando a fare ; fare la voce e i gesti di un altro; fare il tifo... o gli esami; fare il verso del tordo; Ripetono conti nuamente gli stessi movimenti; conti ene arnesi per cucire; Famiglia che dominò la Signoria di Milano sec. XII- XIV prima dei Visconti ; I conti ni dell Iraq; Cerca nelle Definizioni