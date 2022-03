È agli antipodi della libertà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È agli antipodi della libertà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHIAVITÙ

Significato/Curiosita : E agli antipodi della liberta

Luogo lungo tanto quanto la tomba (la natural burella, cioè la grotta agli antipodi per la quale dante prende a camminare poi che s'è staccato dal pelo...

La storia della schiavitù si inserì come istituto formale in molte culture, nazionalità e religioni, dai tempi antichi fino ai giorni nostri. tuttavia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

