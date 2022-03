Accogliere nella mente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accogliere nella mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : RECEPIRE

Significato/Curiosita : Accogliere nella mente

Dichiarazione al riguardo viene data come falsa sino a definirla una malata di mente. la sua tenacia porterà alla luce la vicenda del serial killer di bambini...

Pressione osmotica del plasma per mezzo dei neuroni osmocettori (capaci di recepire i valori della pressione osmotica) che, in base alle variazioni di concentrazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

