Uniche in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uniche in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IC

Significato/Curiosita : Uniche in centro

Conferendo così al paesaggio urbano odessita delle caratteristiche uniche. nel centro della città sorgono la cattedrale ortodossa della trasfigurazione...

Supplemento del new general catalogue. ic (uno c) – un tipo di supernova. ic – codice vettore iata di indian airlines ic – codice iso 3166-1 alpha-2 riservato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

Altre definizioni con uniche; centro; Fu avversaria di Roma nelle guerre puniche ; Fronteggiarono i Romani nelle guerre puniche ; Le tuniche dei penitenti; Tuniche oculari; centro di Grosseto; In mezzo e in centro ; centro di Cuba; Smarrire in centro ; Cerca nelle Definizioni