Una zona dove cercare voti - Cruciverba

Soluzione 14 lettere : TERRA DI NESSUNO

Significato/Curiosita : Una zona dove cercare voti

Sud gli inverni sono miti e le estati calde. questa è la zona meno abitata del paese ed è dove si trovano molte delle destinazioni sceniche degli stati...

Se stai cercando altri significati, vedi terra di nessuno (disambigua). la terra di nessuno è una porzione di territorio non occupata oppure rivendicata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

Altre definizioni con zona; dove; cercare; voti; Delimitare una zona sbarrandone l accesso; La zona vinicola a sud del Lago d Iseo; Una zona della città vietata alle auto; zona attiva che circonda il Sole; Località dove si beve o si fanno i fanghi; Lo è l aria dove si litiga; Località dove Gesù iniziò la sua predicazione; dove va chi scende; All umorista piace cercare quello comico; cercare di ridurre il prezzo; Andò sulla Luna per cercare il senno d Orlando; Si consulta per cercare ... il significato di una parola; Deciso senza voti contrari; Una monaca che non ha ricevuto i voti ; Geert, mistico olandese del Trecento padre della Devoti o moderna; Religiosi e devoti ; Cerca nelle Definizioni