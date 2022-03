Una vocale greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vocale greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una vocale greca

Romani, per via dei sempre più frequenti grecismi, importarono la y greca come nuova vocale intorno al i secolo a.c. (così come venne reintrodotta la z, con...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iota (disambigua). iota (; ) è la nona lettera dell'alfabeto greco e si pronuncia [i]. è...