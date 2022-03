Repubblica Federale Tedesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Repubblica Federale Tedesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Repubblica federale tedesca

Disambiguazione – "repubblica federale di germania" e "repubblica federale tedesca" rimandano qui. se stai cercando lo stato tedesco occidentale esistito...

Bundesrepublik deutschland o brd; in italiano repubblica federale tedesca, o rft), per poi costituirsi in cinque nuovi länder ("stati federati"): meclemburgo-pomerania...