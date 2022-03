Il pignolo lo cerca nell uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pignolo lo cerca nell uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PELO

Significato/Curiosita : Il pignolo lo cerca nell uovo

La verità. cercare il pelo nell'uovo pignoleria eccessiva come chi cercasse un pelo all'interno di un uovo nel suo guscio o chi cerca una scusa inaccettabile...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelo (disambigua). il pelo è una piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

