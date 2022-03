Piccola sporgenza in una parete rocciosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola sporgenza in una parete rocciosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CENGIA

Significato/Curiosita : Piccola sporgenza in una parete rocciosa

Nord del cervino, parete ovest del monviso, parete est del corno piccolo al gran sasso). in ambito alpinistico, la parete viene in genere identificata...

Disambiguazione – se stai cercando la botanica italiana, vedi maria cengia. la cengia (o anche cornice rocciosa) è una sporgenza pianeggiante di una parete... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

