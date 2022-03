Pesce che vive in banchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce che vive in banchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARINGA

Presenza in ambienti lacustri piuttosto che fluviali. è un pesce decisamente eurialino, tanto che nella parte settentrionale del suo areale vive anche in estuari...

Disambiguazione – "aringa" rimanda qui. se stai cercando una figura araldica, vedi aringa (araldica). l'aringa (clupea harengus linnaeus, 1758) è un pesce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

