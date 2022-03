Dà il nome a un passo alpino tra Trentino e Veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà il nome a un passo alpino tra Trentino e Veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEDAIA

Significato/Curiosita : Da il nome a un passo alpino tra trentino e veneto

trentino), comunemente nota come trentino, è una provincia italiana del trentino-alto adige di 542 497 abitanti, con capoluogo trento, confinante a nord...

Il lago di fedaia (lèch de fedaa in ladino) è un lago alpino delle dolomiti di fassa, localizzato subito a ovest del passo fedaia, sotto il gruppo montuoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

Altre definizioni con nome; passo; alpino; trentino; veneto; Pronome per egoisti; Dà il nome a un tribunale; nome di Gattuso; La parte finale... di un nome ; Seguite passo per passo ; Un attore spasso so; Andare di buon passo ; passo delle Alpi Retiche; Un peso per l alpino ; ln testa all alpino ; L appellativo dell alpino ; Passo alpino vicino a Ponte di Legno; Azienda agricola tipica del trentino -Alto Adige; Un centro del trentino in Val di Fassa; Valle del trentino | Venerdì 26 novembre 2021; Una città del trentino Alto Adige; Vino rosso del veneto ; I nativi di un capoluogo veneto ; Il vino veneto nero o grigio; __ e bisi: piatto veneto ; Cerca nelle Definizioni