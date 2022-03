Nikola, celebre fisico e inventore serbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nikola, celebre fisico e inventore serbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TESLA

Significato/Curiosita : Nikola, celebre fisico e inventore serbo

nikola tesla (in serbo: ; smiljan, 10 luglio 1856 – new york, 7 gennaio 1943) è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato da...

