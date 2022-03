Fred, scrittrice francese di romanzi gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fred, scrittrice francese di romanzi gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VARGAS

Significato/Curiosita : Fred, scrittrice francese di romanzi gialli

fred vargas, pseudonimo di frédérique audouin-rouzeau (parigi, 7 giugno 1957), è una scrittrice francese. nata da madre chimica e da padre scrittore surrealista...

