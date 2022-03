Un collo di bottiglia lungo la carreggiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un collo di bottiglia lungo la carreggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRETTOIA

Significato/Curiosita : Un collo di bottiglia lungo la carreggiata

Posteriore delle “pance”, che conferì all'auto una forma a collo di bottiglia e generò un particolare effetto aerodinamico (cosiddetto “effetto coca-cola”)...

La battaglia della strettoia (in arabo: , yawm al-shib, "giorno della strettoia") fu un fatto d'armi combattuto per tre giorni nel luglio del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

Altre definizioni con collo; bottiglia; lungo; carreggiata; collo cati in un altro luogo; Tra il collo e l addome; collo cati a distanza; Accettava un collo alla volta; Una bottiglia da teppista; Diede nome a una periccolosa bottiglia ; Una bottiglia per conservare caldi o freddi i liquidi che contiene; In una normale bottiglia di vino ce n è meno di uno; Situato lungo la costa; Moratti ne è stato a lungo il presidente; È impossibile osservarlo a lungo ; Percorre il treno in lungo e in largo; In autostrada sono almeno due per carreggiata ; Blocco di pietra posto al bordo della carreggiata ; Un rilievo sulla carreggiata ; Arresta il traffico su una sola carreggiata in prossimità di un passaggio a livello;