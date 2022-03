Blocca ogni attività lavorativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Blocca ogni attività lavorativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : SCIOPERO GENERALE

Significato/Curiosita : Blocca ogni attivita lavorativa

Settore esecutivo ogni qual volta il congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio, recante il rifinanziamento delle attività amministrative. in...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sciopero (disambigua). lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 febbraio 2022

