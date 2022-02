Vero senza vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vero senza vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VR

Significato/Curiosita : Vero senza vocali

vocali quando due simboli appaiono in coppia, quello a sinistra rappresenta una vocale non arrotondata, quello a destra una vocale arrotondata. per quelli...

Un marchio di facebook technologies, llc (precedentemente noto come oculus vr, llc), una consociata di meta inc. la divisione produce visori per la realtà... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con vero; senza; vocali; Il severo l ha stretta; Nome e cognome del pittore detto il vero nese; Un vino rosso vero nese; In lode e in rimprovero ; Fioraie senza fiori; Unica, senza compagnia; Un maglione senza le maniche; Deciso senza voti contrari; Le vocali in città; Le vocali in sardo; Orali senza vocali ; vocali in greco; Cerca nelle Definizioni