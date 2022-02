Una nota città della Catalogna... in castigliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota città della Catalogna... in castigliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERRASA

Significato/Curiosita : Una nota citta della catalogna... in castigliano

Generalitat de catalunya. la regione storica della catalogna comprende anche la catalogna settentrionale (in catalano: catalunya nord: rossiglione, cerdagna...

Quasi omonima città spagnola della provincia di barcellona, vedi terrassa. terrasa è l'unica frazione del comune di candia lomellina. si trova a nordovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con nota; città; della; catalogna; castigliano; Kim, nota attrice; Matematico svizzero che ricorda una nota formula; Una nota esclamazione emiliana; Denota no noia o sonno; Si aspetta in città ; città laniera del Piemonte; Le vocali in città ; La città campana dalla famosa reggia; Russe della capitale; Popolo della Melanesia; Propri del re della savana; Propri della Chiesa greca; La grande città capoluogo della catalogna ; Città e porto della catalogna ; Comprende l'Aragona e la catalogna ; Città spagnola della catalogna ; La loro lingua ufficiale è il castigliano ; Cerca nelle Definizioni