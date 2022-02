Spauracchio per bimbi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spauracchio per bimbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BABAU

Pericolo di annegarvi. la sua evocazione, infatti, è sempre stata lo spauracchio dei bimbi. diffusissima in tutte le aree agricole e montane di italia centro-settentrionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi babau (disambigua) o bau bau (disambigua). il babau (più raramente babao, bobò, barabao, maramao, baubau... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

