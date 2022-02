Sono vicine in teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AT

Significato/Curiosita : Sono vicine in teatro

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi teatro (disambigua). il teatro (dal greco at, théatron, 'luogo di pubblico spettacolo'...

