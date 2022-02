Sigla di un importante indicatore economico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla di un importante indicatore economico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIL

Significato/Curiosita : Sigla di un importante indicatore economico

Potenziale dinamico economico di lungo periodo. il coefficiente di gini è un indicatore di disuguaglianza di reddito all'interno di una popolazione. in...

Disambiguazione – "pil" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pil (disambigua). in economia, prodotto interno lordo (abbreviato pil) è una grandezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con sigla; importante; indicatore; economico; sigla antisofisticazioni; La O della sigla Coni; Una sigla per i vini; Indica la situazione economica delle famiglie sigla ; Così sono chiamati i partecipanti alla nostra più importante corsa ciclistica; Il più importante fiume... interamente svizzero; Un importante Casa editrice; Una stella importante per l orientamento; Un indicatore di pressione; indicatore della situazione economica; Ha un indicatore a cristalli liquidi; È media se l'indicatore universale è arancione; Centro economico e finanziario della Cina; La batosta di chi subisce un grave danno economico ; Arresto dello sviluppo economico ; economico microprocessore per Pc; Cerca nelle Definizioni