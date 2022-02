Russe della capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Russe della capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOSCOVITE

Significato/Curiosita : Russe della capitale

Le forze terrestri russe o svr (in russo: , traslitterato: suchoputnye vojska) costituiscono l'esercito della federazione russa ed assieme...

La muscovite, il cui nome abbreviato è ms, è un silicato appartenente al gruppo delle miche, è un termine estremo delle miscele isomorfe con cristalli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con russe; della; capitale; Il russe ll de Il gladiatore; Abitazioni russe ; Micio di origini russe ; Tradizionale insieme di bambole russe rus; Una nota città della Catalogna... in castigliano; Popolo della Melanesia; Propri del re della savana; Propri della Chiesa greca; La capitale assira; Ha per capitale Atene; capitale dell Argovia; Lo Stato del Brasile che ha per capitale Salvador; Cerca nelle Definizioni