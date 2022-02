Quello del latte si usa per preparare la ricotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del latte si usa per preparare la ricotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIERO

Significato/Curiosita : Quello del latte si usa per preparare la ricotta

Trentino-alto adige, nonostante la loro patria per eccellenza siano la svevia e la baviera. a volte (raramente) si usa la birra o il latte al posto dell'acqua. in...

Burro. siero – parte del plasma sanguigno che rimane dopo la coagulazione siero antiveleno – antidoto preparato con siero di sangue animale. siero fetale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con quello; latte; preparare; ricotta; C è quello de la Piata; È vasto quello del Nilo; È guerrier quello che rugge nel petto di Foscolo; C è quello di Gnocca; Si può ordinare al latte o al limone; Vi si fa fermentare il latte ; Produttrice di latte ; Forniscono il latte per molti saporiti formaggi; preparare per la semina; preparare il pane per la colazione; preparare per l uso una racchetta da tennis; preparare lo spettacolo; Un dolce meridionale a base di ricotta ; Un tipo di ricotta affumicata sarda; Tipico dolce napoletano con pasta frolla e ricotta ; ricotta salata speziata tipica della Valle d'Aosta; Cerca nelle Definizioni