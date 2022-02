Polvere per stampanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Polvere per stampanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONER

Significato/Curiosita : Polvere per stampanti

Dall'utente. attraverso la stampante il computer è quindi in grado di trasferire immagini e/o testi su carta. l'impiego delle stampanti risale agli albori dell'informatica...

Il toner è un pigmento costituito da una polvere finissima contenente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina, usato nelle stampanti laser, nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

