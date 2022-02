Poltrona... che culla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poltrona... che culla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SEDIA A DONDOLO

Significato/Curiosita : Poltrona... che culla

Oppure in terminologia comune "morte in culla" (in inglese sudden infant death syndrome o sids) è un fenomeno che non trova ancora alcuna spiegazione presso...

La sedia a dondolo è un particolare tipo di sedia, considerata tradizionalmente un'invenzione di benjamin franklin, che si distingue per la particolarità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 febbraio 2022

Altre definizioni con poltrona; culla; Una poltrona per più d uno; Accomodarsi su una panchina o su una poltrona ; Stare in poltrona ; Sistemati in poltrona ; Le culla il mare; Firenze ne è una culla ; Servì da culla a Gesù; La culla ... del sole; Cerca nelle Definizioni